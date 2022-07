Deutsche Teamchefin: „Tor fällt megaunglücklich“

Leah Williamson (England-Kapitänin): „Wir haben immer wieder darüber gesprochen, und am Ende haben wir es geschafft. Ich war noch nie so stolz in meinem Leben, deshalb werde ich jede einzelne Sekunde genießen. Das Vermächtnis dieses Turniers und dieses Teams ist eine Veränderung in der Gesellschaft. Wir haben alle zusammengebracht.“