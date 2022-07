Topmedizin für alles, was hier bellt und miaut

Nur selten ist ein Winseln zu hören, vielmehr dominiert freudiges Bellen. Oder auch zufriedenes Schnurren. Das ist beim freundlich-ungestümen Flat Coated Retriever „Jimmy“, der uns freudig schwanzwedelnd am Gang der neu eröffneten „State of the Art“-Tierklinik in Floridsdorf begegnet, nicht anders. Pure Wohlfühlatmosphäre für Hunde, Katzen und andere vierbeinige Lieblinge also - aber auch topmedizinische Betreuung!