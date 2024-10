Wigev weicht Rechnungshof-Kritik an Gangbetten aus

2136 Fälle aufgelistet

Besonders 2022 sei die Belastung durch die Corona-Pandemie für die Wiener Krankenanstalten extrem hoch gewesen, sagt der Wigev. Vor allem in diesem Jahr fand laut den Rechnungshof-Zählungen geradezu eine Explosion bei den Gangbetten-Zahlen statt: 2136 Fälle, in denen Patienten in Wien länger als 12 Stunden in einem Gangbett zubringen mussten, werden aufgelistet, in 820 Fällen sogar länger als 24 Stunden. Mehr als neun Zehntel davon entfallen auf die Kliniken Donaustadt und Ottakring.