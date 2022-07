„Migrationsgipfel“ mit Ungarn und Serbien fixiert

Besonders mit Ungarn verbindet das Burgenland nicht nur eine gemeinsame Geschichte, sondern auch aktuelle Herausforderungen vor allem punkto Flüchtlingsströme. „Ungarn ist ein wichtiger Partner in dieser Frage. Im Kampf gegen illegale Migration und Schlepper braucht es internationale Zusammenarbeit“, so Europa-Abgeordneter Christian Sagartz. Der ÖVP-Politiker traf den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán im Rahmen dessen Staatsbesuches in Wien.