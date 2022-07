Im Stich gelassen | Gemeistert

Im Stich gelassen. „Ich kann nicht mehr“ schrieb in einem ihrer Abschiedsbriefe die von Impfgegnern und Identitären monatelang gemobbte und bedrohte oberösterreichische Hausärztin, die in der Nacht auf Freitag dem Druck nicht mehr standzuhalten empfand und ihrem Leben ein Ende machte. Im drei Seiten langen Abschiedsbrief an die Landespolizeidirektion Oberösterreich kritisiert die mit Morddrohungen von Corona-Leugnern konfrontierte Medizinerin, „dass sehr viel geredet wurde, aber keiner etwas getan hat“. Und so schließt sie ihre Abrechnung auch mit den dramatischen Worten „Ich verwünsche die Landespolizeidirektion Oberösterreich!“ ab. Nicht besser weg kommt die Standesvertretung der Ärzte. In einem an die Ärztekammer gerichteten Abschiedsbrief beklagt sie, dass es auch von dieser Seite keine Hilfe gegeben habe, sie fühle sich im Stich gelassen. Positiv erwähnt die in den Tod getriebene Ärztin Ex-Gesundheitsminister Anschober, die Psychiaterin Kastner und Staatsschutz-Direktor Haijawi-Pirchner. Dessen Behörde übernahm nun die Ermittlungen. Da ist wohl vieles höchst aufklärungsbedürftig. Sonst bleibt im Raum das (Vor-)Urteil stehen, dass Behörden mehr Verständnis für wüst drohende, abgrundtief gemeine Impfgegner und Identitäre aufbringen als für deren Opfer.