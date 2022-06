Terror-Katastrophe bei Wien-Marathon vereitelt

Großer Dschihadisten-Mordplan

Ein Sprecher des Islamischen Staates rief daraufhin zu Rache-Anschlägen auf Menschenansammlungen bei Großveranstaltungen in ganz Europa auf. Das rief auch den neuen polizeilichen Nachrichtendienst DSN, Nachfolgeorganisation des in Verruf geratenen Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) auf den Plan. Tatsächlich gelang es den heimischen Ermittlern - in Kooperation mit in- und ausländischen Behörden - die brandgefährliche islamistische Schläferzelle zu enttarnen.