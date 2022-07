Brand in Hotel: Gäste und Mitarbeiter evakuiert

Feueralarm in einem Hotel im Tiroler Gurgl (Bezirk Imst) am Freitagnachmittag: In der Küche war im Bereich der Fritteuse ein Brand ausgebrochen. Sämtliche Mitarbeiter und Gäste wurden evakuiert. Zwei Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zu einem Arzt gebracht werden.