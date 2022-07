Gemeinde vs. Häuslbauer: „Siege sehen anders aus“

Eine Wende gab es diese Woche in einem jahrelangen Rechtsstreit um ein Grundstück im Tiroler Polling. Ein Bürger verlor in zweiter Instanz und muss demnach ein Grundstück zurückgeben, das ihm die Gemeinde günstig verkauft hatte. Die Gemeinde schießt mit Kanonen auf Spatzen, so die Oppositionspartei Liste Fritz zur jüngsten Entwicklung in dem Fall.