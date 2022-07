In Linz gehen nun schon um 23 Uhr die Lichter aus

Immer mehr Städte schrauben die Dauer der öffentlichen Beleuchtung zurück, um Energie zu sparen. Auch in Linz werden nach einem Vorstoß der Grünen künftig an Brücken, Bauwerken, Kirchen oder Bäumen in Parks die Lichter weniger lang strahlen. Mit Einsetzen der Dämmerung wird weiterhin die Beleuchtung aktiviert. Jedoch erfolgt ausnahmslos eine Abschaltung um 23 Uhr. Entgegen der bisherigen Handhabe wird das Licht in den Morgenstunden - von 5 bis 8 Uhr - nicht mehr angehen.