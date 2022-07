Dreiste Betrüger pfeifen auf die Sommerpause

Wer eine 0676-Handynummer am Telefon aufleuchten sieht, schöpft in der Regel keinen Verdacht und nimmt den Anruf entgegen. So auch am Montag ein Tiroler. Es meldete sich eine Person, die Deutsch mit südländischem Akzent sprach und sich als Partner einer Anlagefirma vorstellte. Beim Tiroler schrillten zum Glück gleich die Alarmglocken, er brach das Gespräch sofort ab.