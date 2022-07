Angst um Tochter: 81-Jährige verlor fast Vermögen

Übers Telefon meldeten sich am Dienstag die Betrüger bei der 81-Jährigen. Sie gaben sich als Polizisten aus und erzählten der Frau eine Schauergeschichte. Ihre Tochter sei in einen schweren Unfall verwickelt gewesen. Ein Kind sei dabei ums Leben gekommen. Nun würde die Tochter der Innsbruckerin in Untersuchungshaft sitzen.