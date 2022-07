Ökostrom: Windrad-„Gipfelsieg“ für die Natur

Doch wie ist es eigentlich ganz oben in luftiger Höhe bei den mächtigen Rotoren? Die „Krone“ wagte den Aufstieg. Der Erlebnisbericht: Ein Turmfalke umkreist das mächtige Windrad bei Zagging (Niederösterreich). Ich werfe einen Blick nach oben, alles dreht sich in meinem Kopf! „Wenn du Höhenangst hast, bleib am Boden. Wir haben da oben schon Leute sitzen gehabt, die sich so verkrampften, dass wir sie nur mit Mühe heruntergebracht haben“, fordern mich die ernsthaft besorgten EVN-Mitarbeiter Michael Grabler und Stefan Dann auf. Sie können Gedanken lesen.