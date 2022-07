Antiquitäten-Diebstahl: „Vermute eine Auftragstat“

Nachdem er am Dienstag gemeinsam mit Sohn Laurenz entdeckt hat, dass in ihrem Antiquitäten-Geschäft in Graz-Gries perfide eingebrochen worden war, ist Erhard Szabo noch immer geschockt: „Ich kann mir darauf überhaupt keinen Reim machen. Das passiert bei der Bank oder beim Juwelier, aber doch nicht hier bei uns!“