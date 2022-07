Diebe brachen durch Loch im Boden in Geschäft ein

Spektakulärer Einbruch in Graz: Unbekannte sind zwischen Samstag und Dienstag durch ein Loch im Boden in ein Antiquitäten-Geschäft in der Josef-Huber-Gasse eingebrochen. Sie sollen Dolche, Orden und andere Wertgegenstände aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gestohlen haben. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich, meldet die Polizei.