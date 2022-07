Riskantes Überholmanöver forderte sechs Verletzte!

In einem Blechsalat endet ein riskantes Überholmanöver eines 17-Jährigen Dienstagmittag in Graz: Bei dem Versuch in der Herrgottwiesgasse einen Lkw zu überholen, prallte der unerfahrene Lenker gegen einen entgegenkommenden Pkw. Danach wurde sein Wagen noch gegen ein weiteres Fahrzeug geschleudert, das dann mit einem E-Bike kollidierte. Bilanz: Sechs Verletzte und ein Großeinsatz aller Blaulichtorganisationen!