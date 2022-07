Lehrstunde für neugierigen Bundespräsidenten

Zwischen Bauernhöfen und der B147 Richtung Friedburg in Oberösterreich steht Haidach 5, eine der wichtigsten Erdgaslagerstätten Salzburgs. Dorthin verschlug es gestern am Nachmittag Alexander Van der Bellen. Nicht, weil sich in der ländlichen Idylle 40 Minuten entfernt der Landeshauptstadt die Energieprobleme Europas und Österreichs lösen ließen. Sondern weil der Bundespräsident schnell und komprimiert Einblicke in das geopolitisch heikle, gefragte Gas gewinnen konnte.