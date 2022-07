Leobner Verfahren soll Energie-Quellen erschließen

In Österreich konnte sich die Politik noch nicht auf einen gemeinsamen Nenner verständigen. Zuletzt hatte aber Oberösterreichs Landeschef Thomas Stelzer (ÖVP) klargestellt, dass es verantwortungslos sei, österreichisches Gas-Potenzial ungenutzt verkümmern zu lassen. Sein Parteikollege in der Grazer Burg will sich neuen Wegen nicht verschließen, „wenn sie umweltverträglich sind und zur Energieunabhängigkeit beitragen. Gerade in der Steiermark gelingen in der Forschung immer wieder Erfolge“, sagt Landeshauptmann Christopher Drexler.