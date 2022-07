Crash und Überschlag: Insassen hatten Riesenglück

Es grenzt fast an ein Wunder, dass die beiden Pkw-Insassen und der Hund nur mit dem Schrecken davonkamen: Kurz nach 6 Uhr früh am Dienstag geriet das Fahrzeug auf der nassen Fahrbahn auf der A2 Richtung Graz zwischen Zöbern und Schäffern ins Schleudern und prallte in eine Betonleinwand! Daraufhin überschlug sich das Auto auch und kam am Dach zu liegen.