Frauen-EM: England gegen Schweden ab 21 Uhr LIVE

Das zeigt auch die Statistik. Schweden hat von sieben Duellen gegen England erst eines verloren, und das ist 38 Jahre her. Zuletzt durften die Skandinavierinnen über Bronze bei der WM 2019 und Silber bei Olympia 2021 jubeln. Entsprechend zuversichtlich gehen die Schwedinnen in die Partie. „Unsere Spielerinnen haben enorme Stärken, was uns zu einer starken Gruppe macht“, betonte Teamchef Peter Gerhardsson, der viel Vorfreude ausstrahlte: „Es wird eine fantastische Erfahrung, in England im Halbfinale gegen England zu spielen. Wow“, sagte Gerhardsson.