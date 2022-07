England setzt bei Frauen-Fußball-EM neue Maßstäbe

Laut Schnaderbeck sind Deutschland und England in Europa noch immer die „dichtesten“ Ligen. Laura Wienroither hat in der jüngeren Vergangenheit in beiden Ländern gespielt, kann daher am besten einen Vergleich wagen. „Ich will nicht unbedingt beurteilen, ob die Liga besser ist, aber sie ist professioneller“, sagte die Rechtsverteidigerin. In Deutschland habe Taktik eine große Rolle gespielt, in England sei die Qualität individueller Spielerinnen in jedem Fall viel höher. „Dementsprechend ist es so, dass du selber Lösungen finden musst und deine Kreativität einfach einbringen kannst. Das ist für mich der größte Unterschied.“