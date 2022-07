China: Hohe Temperaturen belasten Stromversorgung

Mitte Juli haben die größten Kraftwerke Chinas so viel Energie wie nie zuvor produziert, berichtete das Energie-Fachmedium Sxcoal. Der Grund sind hohe Temperaturen von teilweise über 40 Grad. In den Provinzen Zhejiang und Fujian im Osten des Landes waren die Temperaturen am Wochenende auf über 41 Grad geklettert. In Shanghai war vor wenigen Tagen mit 40,9 Grad die höchste Temperatur seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1873 gemessen worden. Insgesamt liegen die Temperaturen in diesem Jahr deutlich über den langjährigen Normalwerten. Einzelne Gebiete riefen Hitzealarm aus.