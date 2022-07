Chlorgasaustritt in Hotel: Einsatz in Kitzbühel

In einem Hotel in Kitzbühel ist am frühen Sonntagnachmittag offenbar durch einen technischen Defekt giftiges Chlorgas ausgetreten. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnten die Einsatzkräfte den Fehler binnen zwei Stunden beheben und die Räumlichkeiten entlüften. Das Gas hatte sich im Technikraum verteilt.