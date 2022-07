Alpine-Coaster-Fahrt endet auf Intensivstation

Auf der Intensivstation des Landeskrankenhauses Feldkirch hat für einen 38-jährigen Deutschen am Samstag eine Fahrt mit dem „Alpine Coaster“ geendet. Der Mann war am Ende der, einer Sommerrodelbahn ähnlichen, Funsportanlage im Vorarlberger Montafon von einem nachkommenden Wagen so heftig gerammt worden, dass er sich schwere innere Verletzungen zuzog.