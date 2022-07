Bikergruppe bekämpfte Flammen mit Eistee

Nach einem Motorradunfall am Sonntag am „Seiberer“ bei Weißenkirchen in der Wachau ist eine Böschung in Brand geraten. Ein junges Mitglied einer Bikergruppe war gestürzt. Daraufhin lief aus dem beschädigten Zweirad Benzin aus, das sich in der Hitze entzündete. Die Motorradfahrer verständigten Notarzt und Feuerwehr und bekämpften bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte die Flammen selbst - mit Eistee.