Nehammer geht auf Sommertour in die Bundesländer

Im Rahmen der ÖVP-Sommerkampagne soll er nun laut Aussendung zahlreiche Termine in den Bundesländern wahrnehmen. „Während der Bundeskanzler rund um die Uhr für die Bekämpfung der Krisen arbeitet, setzt er auch einen Schwerpunkt auf die Information und den direkten Kontakt mit den Menschen in unserem Land“, heißt es in der Aussendung. „Nichts ist in der Politik wichtiger als der direkte Kontakt mit den Menschen“, wird Nehammer zitiert.