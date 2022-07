Jetzt wird’s noch einmal heiß, dann kracht es

Bis zu 35 Grad dann am Wochenbeginn

Wetterexperten rechnen dann schon am Montag mit einem Hitzehöhepunkt in OÖ. „Da erwarten wir Temperaturen von bis zu 35 Grad“, so die Auskunft der Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG) auf Anfrage der „Krone“. Besonders im Innviertel ist dann wieder mit sehr hohen Temperaturen zu rechnen. Denn: Das Innviertel ist sehr flach und liegt sehr niedrig, so der Experte. Das macht es der Hitze natürlich einfach, sich so richtig auszubreiten.