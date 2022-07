Sommernachtstraum

Ein heißer Sommertag geht zu Ende. Die Luft, die am Nachmittag noch in der Hitze flirrte, kühlt sich allmählich ab. Am Nachmittag war es so heiß, dass sich kein Wanderer, kein E- oder Mountainbiker im Dorf blicken ließ, wo sie doch sonst im Minutentakt noch schnell den Berg hinaufradeln, sich den Frust des Tages, ja des Lebens überhaupt, aus den Füßen strampeln. Es war wie früher. Eine Juliglut, die alles still und träge gemacht hat. Eine große, wunderbare Einsamkeit lag über meinem Dorf. Ruhe, weite Ruhe.