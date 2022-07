ÖFB-Damen in Schwechat feierlich empfangen

Am Nachmittag verabschiedete sich Österreich aus dem Basecamp. 23 Tage im wunderschönen Pennyhill Park Hotel in Bagshot, das hinterließ bei den Mädels viele positive Eindrücke. „Es war toll hier. Mit einer super Gemeinschaft“, so Kapitänin Viki Schnaderbeck, die mit ihrem Team bei der abendlichen Ankunft am Flughafen Wien-Schwechat von Sportminister Werner Kogler und Frauenministerin Susanne Raab empfangen wurde.