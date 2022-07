ÖFB-Damen-Team: „Es wird einen Umbruch geben“

Nach der EM ist vor der heißen Phase in der WM-Qualifikation: Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat nach dem Out im Viertelfinale gegen Deutschland bereits das nächste Ziel ins Auge gefasst. Bei der WM-Endrunde 2023 in Australien und Neuseeland will die ÖFB-Auswahl ihre Premiere auf der höchsten Turnierebene geben. Die Auftritte in England haben das Selbstvertrauen auf dem Weg dorthin jedenfalls gestärkt. „Diese Mannschaft ist definitiv WM-reif“, betonte Barbara Dunst.