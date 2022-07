Stange, Latte, Pfosten! ÖFB-Damen im Alu-Pech

Nein, es sollte offenbar nicht sein! Schon nach 14 Minuten traf Georgieva, die für die verletzte Schnaderbeck in die Startelf rutschte, mit einem Kopfball die Stange. Dann, in Halbzeit zwei hieß der Pechvogel Barbara Dunst. Auch ihr Schuss aus gut 30 Metern sprang in Minute 53 an die Latte statt ins Tor. Dabei wäre DFB-Keeperin Frohms schon geschlagen gewesen.