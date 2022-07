Überfütterung als Ursache der Wildschweinplage

Eigene Konstruktion gegen die Wildschweine

Auch ein deutscher „Krone“-Leser meldete sich nach dem Artikel. Der pensionierte Jäger Horst Dammler kämpft bereits seit Jahrzehnten gegen eine Wildschweinplage in seiner Heimat. „Ich habe sogar Hilfsmittel gebastelt – wie den sogenannten Bachentisch. Dieser mit Mais befüllte Futtertisch ist etwa 70 Zentimer hoch. Kleine Schweine kommen daher nicht an das Futter.“ Dadurch wird die Überfütterung der weiblichen Frischlinge verhindert. „Denn werden die jungen Weibchen gut angefüttert, werden sie frühreif und das führt in weiterer Folge zur raschen Vermehrung“, so der 88-Jährige.