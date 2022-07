Wildschweine in Kärnten werden zur Plage

Leidet Kärnten unter einer Wildschweinplage? Karl Schmied vom Hegering von St. Georgen sagt ganz klar: „Ja! Die Population der Wildschweine steigt jährlich sogar um 20 Prozent an.“ In ganz Kärnten seien die Rotten unterwegs. „Der Bezirk St. Veit ist davon aber am stärksten betroffen. In den vergangenen zwei Jahren haben wir 500 Tiere geschossen - und trotzdem laufen einfach noch immer viel zu viele herum.“