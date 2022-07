Nach Tag der Wahrheit ist Sturm schlauer

Wo steht Vizemeister Sturm nach der guten Vorbereitung ohne Niederlage tatsächlich? Die erste Antwort darauf gibt es Samstagabend nach dem Ligaauftakt in Wolfsberg. Coach Christian Ilzer weiß: „Meine Spieler sind bereit!“ Die letzten drei Duelle in Kärnten gingen an die Schwarzen, die letzten sieben in Graz aber an den WAC - jubeln diesmal erneut die Gäste?