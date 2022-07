Prinz Harry: „Angriff auf Demokratie und Freiheit“

„Ein Ort, an dem ich Frieden und Heilung fand“

Der Herzog von Sussex wurde dabei auch persönlich und bezeichnete den Kontinent Afrika als seinen Rettungsanker: „Ein Ort, an dem ich Frieden und Heilung fand.“ Bezüglich Mandela sei ihm vor allem ein Foto von seiner Mutter, Prinzessin Diana, mit diesem im Kopf geblieben. Sie habe so vergnügt ausgesehen an der Seite Mandelas: „Diese Verspieltheit, Verschmitztheit und die reine Freude, in Gemeinschaft mit einer anderen Seele zu sein, die sich so dem Dienst an der Menschheit verschrieben hat“, sagte Harry.