Leider Alltag: „Asphalt, so weit das Auge reicht“

Jede Woche fünf Fußballfelder

„Grau ist zum Leidwesen von Grashalm und Ameise offenbar in Wien das neue Grün“, wettert auch Global-2000-Artenschutzexperte Dominik Linhard. Auch er hat ökologisch Schockierendes im Köcher. Der Aktivist bringt ein entlarvendes Gleichnis: Fünf Fußballfelder werden im Schnitt für Gebäude, Straßen, Abstellflächen und was sich da sonst noch zum Zupflastern anbietet, im Durchschnitt verbaut. Und zwar jede Woche. Mit ihren Forderungen der raschen Entsiegelung sind die Umweltschützer aber buchstäblich einsame Rufer in der Wüste ...