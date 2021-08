Versiegelung: „Bitte stoppen Sie diesen Bauwahn!“

Aktivisten blockierten wieder eine Baustelle

Umstritten bleibt auch der Bau der Stadtstraße, also die geplante Schnellverbindung zwischen der Tangente und der Seestadt Aspern. Klima-Aktivisten blockierten am Freitagvormittag eine Baustelle an der Hirschstettner Straße, wo Vorarbeiten stattfinden. Der Sitzstreik verlief friedlich. Die Umweltschützer kündigen allerdings weitere Baustellenbesetzungen an – kleine Nadelstiche, immer wieder.