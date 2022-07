Duell der Neuen: Leoben fordert LASK Amateure

Mit einer kompletten Runde startet heute die Regionalliga Mitte in die neue Saison der 3. Liga. Ab 19 Uhr rollt in der Steiermark, Oberösterreich und Kärnten also wieder das runde Leder. Wie auch schon in der letzten Saison wird krone.tv in Zusammenarbeit mit krone.at und fan.at 30 Livespiele im TV zeigen.



„Titelkandidat“ DSV Leoben

Den Anfang macht gleich ein Traditionsverein. Aufsteiger DSV Leoben empfängt die LASK Amateure. Für viele Experten sind die Leobener sogar ein echter Titelkandidat in dieser Saison. Auch für den steirischen Fußball-Präsident Dr. Wolfgang Bartosch: „Es gibt ein paar Skeptiker - aber Leoben sorgt für eine Euphorie. Und der Klub investiert nicht nur in Spieler, sondern auch in Infrastruktur und Nachwuchs. Mit Leoben ist mit Sicherheit im Titelrennen der Regionalliga zu rechnen.“

Ganz einfach wird der heutige Auftakt für die Jancker-Elf aber nicht werden, denn auch die LASK Amateure werden wohl alles daran setzen einen guten Saisonstart hinzulegen.



3. Liga: Regionalliga Mitte, 1. Runde, alle 19 Uhr:

Bad Gleichenberg - Gleisdorf, Gurten - WAC Amateure, Kalsdorf - WSC Hertha Wels, Junge Wikinger Ried - Deutschlandsberger SC, Allerheiligen - Weiz, Treibach - Vöcklamarkt, DSV Leoben - LASK Amateure, SAK - St. Anna