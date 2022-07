Fix! Dieser Ex-NHL-Verteidiger verstärkt den VSV

Simon Despres wurde 2009 in Runde eins von Pittsburgh gedraftet, absolvierte insgesamt 222 Partien in der NHL. Und hat auch danach nur in den Topligen Russlands, Schwedens und Deutschlands gespielt. Zuletzt war der 30-jährige Verteidiger mit den Berliner Eisbären sogar in der Champions Hockey League aktiv - und spielt dort auch kommende Saison mit den Adlern. Das einzige Fragezeichen des 1,94 Meter Brockens (99 Kilo) soll seine Verletzungsanfälligkeit sein.