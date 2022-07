Dieser Ballermann-Star kommt auf Kärntner Dorffest

Beim Nachkirchtag am 22. August wird das kleine Dorf Köcking in der Gemeinde Eberndorf wohl beben. „So war es bereits im Vorjahr! Die Zeit nach Corona war sehr trist, wir mussten einfach etwas versuchen und haben 2021 unseren ersten Nachkirchtag organisiert. 2000 Gäste feierten, womit wir niemals gerechnet hätten“, erzählt Patrick Aichwalder von Pawalder Events. Patrick ist auch einer der fünf Musiker der Partykräscher, die jährlich bei 100 Konzerten in ganz Österreich, Italien, Deutschland, Schweiz aufspielen.