Fuhrmann: „Können Deutschland zu Fehlern zwingen“

2017 ist es gelungen, 2022 will man es wieder tun: Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam peilt am Donnerstag (21.00 Uhr/live ORF 1) den Einzug ins EM-Halbfinale an. Der Gegner in Brentford könnte mit dem Rekord-Europameister und zweifachen Weltmeister Deutschland aber kaum größer sein. Beide Teams konnten im Turnierverlauf mit einer extrem starken Defensive glänzen. Die Deutschen erzielten zudem neun Tore und sind auch deshalb klar in der Favoritenrolle.