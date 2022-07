Raiffeisen Landesbank trotzte allen Krisen

Alge ist sich sicher, dass das Giebelkreuz auch in Zukunft allen Turbulenzen standhalten wird. Was nicht zuletzt am hohen Vertrauen der Kunden liegt. So hatte die RLB im Mai eine Anleihe in Höhe von über 300 Millionen Euro auf dem Kapitalmarkt platziert - diese war in kürzester Zeit aufgrund der enormen Nachfrage überzeichnet. „Dass zeigt, wie attraktiv Raiffeisen und unsere Region insgesamt auch in herausfordernden Zeiten für Investoren sind“, betont Alge.