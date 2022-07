Wieder steht ein Jäger im Zentrum von Vorwürfen

Trophäen-Manipulation

Dass verwaltungsrechtliche Strafen durchaus auch schmerzhaft ausfallen können, zeigt ein Fall eines Jägers aus einer Nachbargemeinde von Geinberg (Ort ist der „Krone“ bekannt). Dieser soll am 30. März bei einer Futterstelle einen Stacheldraht aufgehängt haben und danach erwischt worden sein. Offenbar wollte er erreichen, dass sich ein junger Rehbock mit nachwachsendem Geweih (Krickl) in dem Draht verfängt, dieses verletzt und missgebildet wird. Derartige Trophäen sind begehrte Sammlerstücke und wertvoll. In dem Fall dürfte aber zum Glück kein Reh verletzt worden sein. Die Bezirkshauptmannschaft Ried/Innkreis hat dem Jäger nun die Jagdkarte für einen Zeitraum von zehn Monaten entzogen, er muss auch eine Geldbuße bezahlen.