Jagdverband sind nach Todestritt Hände gebunden

Die Bilder des am Montag der „Krone“ zugespielten Videos schockieren. Ein junger Fuchs, der sich am 3. Juni in eine Mostschänke in Geinberg verirrt hatte, wird in dem Gebäude von einem Jagdhund lebensbedrohlich gebissen. Eine Männergruppe schaut interessiert zu, dann steigt einer von ihnen – ein Jäger – dem Fuchs auf den Schädel, das Jungtier ist tot. Die Anwesenden werden extra noch aufgefordert, vom Kadaver Fotos zu machen. Strafrechtliche Ermittlungen gegen den Jäger nach einer Anzeige wegen des Verdachtes der Tierquälerei werden von der Staatsanwaltschaft Ried eingestellt.