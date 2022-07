In der Fuschler Karibik abtauchen

Am schönsten ist der See zeitig in der Früh. Die ersten Strahlen der Morgensonne lassen ihn prachtvoll zur Geltung kommen. Von türkis bis smaragdgrün reicht das Farbspektrum. Erwischt man den richtigen Moment und wirft einen Blick aufs Wasser, dann kann einem der Fuschlsee sogar karibische Gefühle vermitteln. Kathi Stöllinger kennt dieses Gefühl. Die 75-Jährige ist in Strobl am Wolfgangsee aufgewachsen, die Liebe hat sie an den Fuschlsee verschlagen. Es war ihr Mann Hans (79), der sie anlockte, vielleicht der See, der sie hielt. Gemeinsam mit ihm betreibt sie seit über 40 Jahren den Badeplatz zwischen Hof und Fuschl.