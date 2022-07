Am Hintersee gehen Hund und Herrchen baden

Den Faistenauer Hintersee gibt es nur einmal

Die Lago Bar direkt am See führt seit letztem Jahr Jacqueline Gerlach. Bei der Hinterseerin gibt’s alle Arten von Badesnack, vom Eis bis zum Räucherfisch. Den, meist Forelle, räuchert ihr Papa. Den Gästen schmeckt’s, auch wenn die schon einmal verwirrt waren. „Die wollten eigentlich nach Bayern, an den Hintersee in der Ramsau bei Berchtesgaden“, erzählt Gerlach. „Ihnen hat’s an unserem Hintersee aber so gut gefallen, die sind noch einmal gekommen.“