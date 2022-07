Die Moorbadeanstalt mit großer Anziehungskraft

Das Seebad wirkt wie aus der Zeit gefallen. Ein verwittertes Schild hängt über dem Eingang: „Moorbadeanstalt am Goldegger See, gegründet 1912“. Ob das Schild auch aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg stammt? Im Inneren der Badeanstalt ist alles neu und aus Lärchenholz. Die Pritschen, der Sprungturm. Zwei Eingänge in das dunkle Wasser des Sees ebenso. Dass es die Badeanstalt am Goldegger See heute noch gibt, ist eigentlich ein Glücksfall. Im vergangenen Jahr gab es eine Zitterpartie um die Verträge für die Nutzung des Sees. Lange sah es nicht gut aus, aber das ist jetzt Geschichte. Es gibt neue Verträge.