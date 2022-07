Ein Sprung ins kühle Nass beim Atterseer Nachbarn

Will man zwischen Steinbach und Unterach am Attersee baden gehen, kann man in Salzburg liegen, muss aber in Oberösterreich planschen. Der See gehört zur Gänze den Nachbarn aus Oberösterreich. Sechs Kilometer Südufer gehören zur Gemeinde St. Gilgen, somit auch zum Bundesland Salzburg. Die Grenzen sind klar gezogen und verschwimmen trotzdem ein wenig. Alles in allem sind Wasser und Land sowieso im Salzkammergut.