37 Grad: Innsbruck hielt am Mittwoch Hitzerekord

Wer am Mittwoch aus seiner - hoffentlich - kühlen Wohnung oder dem klimatisierten Arbeitsplatz einen Schritt vor die Türe setzen musste, war im ganzen Land mit Tropenhitze konfrontiert. An rund 160 der insgesamt 280 Wetterstationen in der Alpenrepublik wurden Temperaturen ab 30 Grad angezeigt. Auch in hohen Lagen wurden Rekorde vermeldet, so etwa am Brenner in Tirol. Auch der Städtehitzerekord wurde im Westen vermeldet: In Innsbruck schwitzten die Bürger bei 37 Grad. Vom Österreich-Rekord bleiben die Temperaturen damit aber noch ein Stück entfernt. Dieser liegt bei 40,5 Grad - gemessen in Bad Deutsch-Altenburg am 8. August 2013.