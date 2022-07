Völlig desolaten Lkw aus dem Verkehr gezogen

Gegen 16 Uhr führten die Beamten der Autobahnpolizei in Zusammenarbeit mit der Asfinag auf der Murtalschnellstraße in Fahrtrichtung Wien technische Fahrzeugkontrollen durch. Dabei stellten die Beamten bei einem tschechischen Lkw-Zug sechs Verstöße mit Gefahr in Verzug sowie 23 schwere technische Verstöße (defekte Bremsanlage, Riss der Bremsscheibe, Bremsleitungen undicht, Fahrwerkschäden) fest.