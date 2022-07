Polizei sucht Zeugen nach Radunfällen in Tirol

Gleich zwei wilde Kollisionen mit Fahrrädern gab es am Dienstagmorgen in Tirol. In Innsbruck krachte ein 28-jähriger Afghane in eine 40-jährige E-Bike-Lenkerin. In Kufstein wurde eine 55-jährige Fußgängerin von einem unbekannten Fahrradfahrer umgefahren, der sich aus dem Staub machte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.